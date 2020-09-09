Семья Михаила Ефремова, по словам источника агентства ТАСС, ищет нового адвоката. Защитник артиста Эльман Пашаев назвал эту информацию глупостью. Он заверил, что готовит расширенную жалобу на приговор Ефремову. Накануне судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова приговорила артиста к 8 годам лишения свободы по делу о ДТП со смертельным исходом. Тем временем член ОНК Москвы Ева Меркачева рассказала в эфире «Эха Москвы», что Ефремов пожаловался на своего адвоката. Он считает, что защитник его подставил, добавила Меркачева. Члены комиссии накануне навестили артиста в СИЗО-5 Москвы.