Адвокат Людмила Казак: Мария Колесникова является подозреваемой в публичных призывах к захвату власти

Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова является подозреваемой в публичных призывах к захвату власти. Об этом белорусскому интернет-изданию tut.by ее адвокат Людмила Казак. Она подтвердила, что смогла встретиться с членом президиума Координационного совета оппозиции в минском СИЗО. Процессуальных действий с Колесниковой пока не проводила, добавила адвокат. Мария Колесникова была похищена неизвестными в центре Минска. Во вторник белорусское государственное телевидение объявило, что Колесникову задержали якобы при попытке перейти границу с Украиной. До сегодняшнего дня о е местонахождении ничего не было известно.