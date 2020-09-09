Следственный комитет завершил расследование дела в отношении бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина

Материалы расследования о халатности в связи с разливом топлива на территории ТЭЦ Норильско-Таймырской энергетической компании переданы в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Главное следственное управление Следственного комитета в отношении Ахметчина вело расследование по статье 293 уголовного кодекса. По версии СК, экс-мэр до 31 мая, уже зная о разливе топлива, не ввел режим чрезвычайной ситуации и не организовал работы по ликвидации загрязнения дизелем грунта и акватории рек и озер близ Норильска. В июле Ахметчин ушел в отставку. Росприроднадзор оценил ущерб экологии почти в 148 миллиардов рублей. «Норникель», на дочернем предприятии которого в результате разрушения топливного резервуара 29 мая разлилось более 21 тысячи тонн нефтепродуктов, хоть и не согласился с методикой расчета ущерба и заявил о намерении оспаривать его сумму, ранее подтвердил обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет. Сейчас по-прежнему продолжается расследование уголовных дел в отношении еще семи фигурантов, в том числе директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера станции Алексея Степанова, его заместителя Юрия Кузнецова, начальника турбинного цеха ТЭЦ Вячеслава Старостина. Им вменяют нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов. Сообщалось, что инспекторов Росприроднадзора не пропускали к месту аварийного разлива. Об инциденте сотрудникам МЧС, как утверждал глава ведомства Евгений Зиничев, рассказали только через два дня.

Губернатор Красноярского края Александр Усс и вовсе уверял, что узнал об экологической катастрофе в Норильске из соцсетей.