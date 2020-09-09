Американская Академия киноискусства выдвинула новые требования для претендентов на премию Оскар

Они направлены на борьбу с расовыми, этническими притеснениями. Так, по меньшей мере, один из актеров, играющих роль первого или второго плана, должен быть представителем меньшинств. Если достичь этого невозможно, то по меньшей мере 30% всей остальной труппы должны быть женщинами, представителями меньшинств или людьми с ограниченными возможностями.

Новые правила будут действовать для картин, которые будут выдвигаться на Оскар в 2024 году.