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16:05, 09 сентября 2020

Адвокат Марии Колесниковой подтвердила, что ее подзащитная находится в СИЗО Минска

Адвокат члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой подтвердила, что ее подзащитная находится в СИЗО Минска. Людмила Казак пытается добиться встречи с ней. Защита полагает, что скорее всего, речь идет об уголовном деле, возбужденном по факту создания Координационного совета.

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич сообщила, что сегодня в ее квартиру пытались попасть неизвестные. По ее словам, она последний член президиума Координационного совета, оставшаяся на свободе. Алексиевич отметила, что цель совета – диалог, а не раскол в обществе.

Поддержать Алексиевич приехали западные дипломаты. Они находятся в ее квартире в Минске.



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