Большая пресс-конференция Владимира Путина в конце декабря планируется пока в очном формате

В Кремле признают, что в зависимости от ситуации могут быть корректировки. При этом традиционной прямой линии с путинным в этом году не будет. В администрации президента считают, что глава государства итак часто общается с руководителями регионов и различными коллективами.
2020-09-09T15:35:46+03:00
2020-09-09T15:45:13+03:00
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15:35, 09 сентября 2020
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