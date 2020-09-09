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Эксклюзив Эха 15:16, 09 сентября 2020

Репрессии против Координационного совета белорусской оппозиции не смогут остановить протестное движение – политолог

Репрессии против членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции не смогут остановить протестное движение. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» белорусский политолог Валерий Карбалевич.
«Координационный совет не был штабом организации протестного движения, оно организуется стихийно. Разгон или задержание президиума Координационного совета не может кардинально повлиять на само протестное движение. Главный смысл этих репрессий против членов Координационного совета состоит в том, чтобы ликвидировать квазилегальный институт, который представляет эту оппозицию. Поэтому Лукашенко говорит теперь: «а с кем мне вести переговоры?». Нет никакого института, поэтому переговоры вести не будут». – сказал он.
В.Карбалевич добавил, что давление на белорусское общество осуществляется и в других направлениях, поэтому оценить перспективы протестного движения на данный момент трудно.
Ранее Нобелевский лауреат, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич сообщила, что неизвестные пытаются войти к ней в квартиру. Она попросила прессу приехать к ее дому. Ранее у других членов Координационного совета прошли обыски, некоторые из них задержаны или насильно выдворены за пределы Белоруссии.



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