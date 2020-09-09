Посол Германии в Москве прибыл в здание МИДа России на Смоленской площади

Он отказался от каких-либо комментариев. Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что немецкая сторона должна предоставить информацию об отравлении Алексея Навального. Она говорила, что Берлин «блефует».

В Москве считают неподобающим отношение ФРГ к направленным запросам по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщил глава МИДа Сергей Лавров.

Лавров добавил, что на днях Германия отказалась раскрыть данные о химическом анализе в военном институте, обосновав это тем, что ФРГ не хочет показывать России, какими знаниями в сфере химических веществ обладает бундесвер.

В Германии считают, что на отравление Алексея навального Европейский Союз должен отреагировать совместно. Агентство Bloomberg приводит слова вице-канцлера Олафа Шольца. Он вновь призвал российские власти прояснить обстоятельства случившегося.