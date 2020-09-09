Адвокат Марии Колесниковой подтвердила, что ее подзащитная находится в СИЗО Минска

Адвокат члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой подтвердила, что ее подзащитная находится в СИЗО Минска. Людмила Казак пытается добиться встречи с ней. Защита полагает, что скорее всего, речь идет об уголовном деле, возбужденном по факту создания Координационного совета.

Лауреат Нобелевской премии пол литературе Светлана Алексиевич сообщила, что сегодня в ее квартиру пытались попасть неизвестные. По ее словам, она последний член президиума Координационного совета, оставшаяся на свободе. Алексиевич отметила, что цель совета – диалог, а не раскол в обществе.

Поддержать Алексиевич приехали западные дипломаты. Они находятся в ее квартире в Минске.