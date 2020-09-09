Британские власти подтвердили приостановку клинических испытаний вакцины, разработка которой шла совместно с фармацевтическим концерном AstraZeneca. Причиной стали выявленные побочные эффекты у одного из участников испытаний.

Клинические испытания вакцины от коронавируса компании AstraZeneca приостановлены из-за того, что у одного из участников экспериментальной вакцинации было выявлено сопутствующее заболевание, точная причина которого пока непонятна. В настоящий момент компания анализирует данный случай. Представитель AstraZeneca Мишель Мейксель подчеркнула, что приостановка испытаний является нормой в таких ситуациях. Это необязательно означает шаг назад в разработке препарата, заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. По его словам, это не первый раз, когда подобное происходит с так называемой «оксфордской» вакциной. Предыдущая приостановка продлилась недолго, а все выявленные проблемы были благополучно разрешены. На данный момент вакцина AstraZeneca считается одной из наиболее перспективных наряду с вакцинами, разработку которых ведут концерны Moderna и Pfeizer. Ее финальное тестирование началось в конце августа, и должно было продлиться до декабря этого года. О готовности закупить препарат еще в мае заявляли власти Соединенных Штатов.

В Кремле сегодня подчеркнули, что выступают против политизации вопроса о разработке вакцины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что разработки должны вестись во многих странах, а испытания российского препарата центра Гамалеи пока проходят успешно.