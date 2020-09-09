В Москве с сегодняшнего дня началась вакцинация от коронавируса. В Москве с сегодняшнего дня началась вакцинация от коронавируса По словам вице-мэра Анастасии Раковой, сегодня важный день не только для города, но и для всей страны. Первые участники испытаний уже сделали прививку – им ввели первый компонент препарата. Через три недели сделают вторую инъекцию. Вакцинация проходит бесплатно.

Добровольцем может стать любой совершеннолетний гражданин России с московским полисом ОМС, не болевшим ОРВ в течение двух недель.