Следственный комитет сообщает о завершении следствия по делу бывшего мэра Норильска. Рината Ахметчина обвиняют в халатности. Как считает следствие, он, получив информацию о разливе топлива на ТЭЦ своевременно не ввел режим чрезвычайной ситуации. Из-за этого работы по ликвидации последствий аварии начались несвоевременно.

Дело Ахметчина направлено в генпрокуратуру, которая должна будет утвердить обвинительное заключение и передать материалы в суд.