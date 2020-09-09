Британские власти подтвердили приостановку испытаний вакцины от коронавируса, которую совместно разрабатывает Оксфордский университет и компания «Астрозеника». Это решение принято из-за побочной реакции у одного из участников испытаний. Имя его не называется. В официальных сообщениях говорится, что участник испытаний, как ожидается, поправится.