Британские власти подтвердили приостановку испытаний вакцины от коронавируса, которую совместно разрабатывает Оксфордский университет и компания «Астрозеника». Это решение принято из-за побочной реакции у одного из участников испытаний. Имя его не называется. В официальных сообщениях говорится, что участник испытаний, как ожидается, поправится.
2020-09-09T14:40:14+03:00
2020-09-09T15:46:53+03:00
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14:40, 09 сентября 2020
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