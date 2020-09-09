Посол Германии в Москве прибыл в здание МИДа России на Смоленской площади. Он отказался от каких-либо комментариев. Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что немецкая сторона должна предоставить информацию об отравлении Алексея Навального. Она говорила, что Берлин «блефует» .