Посол Германии в Москве прибыл в здание МИДа России на Смоленской площади. Он отказался от каких-либо комментариев. Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что немецкая сторона должна предоставить информацию об отравлении Алексея Навального. Она говорила, что Берлин «блефует» .
2020-09-09T14:33:59+03:00
2020-09-09T15:47:07+03:00
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14:33, 09 сентября 2020
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