Западные дипломаты приехали в квартиру Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич в Минске после того, как она сообщила о попытке неизвестных проникнуть в дом. В частности, посол Литвы в Белоруссии Андрюс Пулокас сообщил в эфире литовского радио, что необходимо оказать одному из лидеров белорусской оппозиции поддержку. При этом сама Алексиевич придерживается твердого намерения не покидать Белоруссию.