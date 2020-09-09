Западные дипломаты приехали в квартиру Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич в Минске после того, как она сообщила о попытке неизвестных проникнуть в дом. В частности, посол Литвы в Белоруссии Андрюс Пулокас сообщил в эфире литовского радио, что необходимо оказать одному из лидеров белорусской оппозиции поддержку. При этом сама Алексиевич придерживается твердого намерения не покидать Белоруссию.
2020-09-09T14:32:14+03:00
2020-09-09T15:47:41+03:00
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14:32, 09 сентября 2020
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