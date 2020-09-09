Кремль считает надежной российскую вакцину от коронавируса. Дмитрий Песков также заявил, что Россия против политизации этого вопроса.
Дмитрий Песков также считает важным, чтобы каждая страна имела в своем пакете несколько вакцин от коронавируса.
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Кремль считает надежной российскую вакцину от коронавируса. Дмитрий Песков также заявил, что Россия против политизации этого вопроса.
Дмитрий Песков также считает важным, чтобы каждая страна имела в своем пакете несколько вакцин от коронавируса.
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