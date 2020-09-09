В России зафиксирован самый высокий суточный прирост заразившихся коронавирусом с начала августа

За сутки в стране выявлено 5218 новых случаев. 144 человека скончались. В последний раз подобные показатели были зафиксированы в начале августа. Если же рассматривать недельный прирост, то первая осенняя семидневка стала самой тревожной за последние три месяца. Ситуация при этом остается в целом стабильной. Пять дней назад выявили всего на 13 положительных тестов больше. В десяти российских регионов прирост был трехзначным. Верхнюю строчку продолжает занимать Москва, но в столице заразилось на 50 человек меньше, чем накануне. Положительная динамика наблюдается по части тех, кто перенес заболевание. Выздоровевших почти на тысячу человек больше. В целом сначала пандемии 80 процентов россиян смогли справится с болезнью. Россия занимает четвертое место в мире. Больше случаев было зафиксировано только в США, Индии и Бразилии.

В мире количество инфицированных за сутки увеличилось на 50 тысяч человек.