Для фильмов, претендующих на премию «Оскар», разработали правила

Они касаются меньшинств. Речь идет о лентах, претендующих на приз в категории «лучший фильм». По новым требованиям, один из главных героев или героев второго плана должен быть представителем расового меньшинства. Не менее 30% актерского состава должны составлять женщины, этнические меньшинства, представители секс-меньшинств или люди с ограниченными возможностями.
2020-09-09T14:11:39+03:00
2020-09-09T14:11:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:11, 09 сентября 2020
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