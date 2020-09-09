Для фильмов, претендующих на премию «Оскар», разработали правила

Они касаются меньшинств. Речь идет о лентах, претендующих на приз в категории «лучший фильм». По новым требованиям, один из главных героев или героев второго плана должен быть представителем расового меньшинства. Не менее 30% актерского состава должны составлять женщины, этнические меньшинства, представители секс-меньшинств или люди с ограниченными возможностями.