Ряд европейских стран принимают меры с целью избежать повторной волны коронавируса

Целый ряд европейских стран принимают предварительные меры с целью избежать повторной волны коронавируса и сдержать наметившийся рост заражений КОВИД-19, сообщают зарубежные СМИ.

Как сообщает Би-би-си, британцам снова запретят — без исключения и под угрозой штрафа в 10 тысяч фунтов — любые собрания более шести человек, как в помещениях, так и на открытом воздухе. Статистика последних дней указывает на то, что число новых заражений превышает темпы роста, отмеченные в начале мая. Грузинское информагентство GHN передает, что с завтрашнего дня страна возвращается к ограничениям, принятым в первые дни эпидемии, которые также будут включать запрет на проведение поминок и свадеб.

Агентство Baltnews рассказывает, что в отличие от Латвии, два других прибалтийских государства, Литва и Эстония отмечают ухудшение эпидемиологической обстановки. Эстонский премьер в Твиттере объявил о возможности второго «локдауна». Литва, на фоне новых «привозных» случаев заражения КОВИД-19, обновила список стран, жители которых при въезде будут помещены на двухнедельный карантин. Дания, как сообщает британская Гардиан, из-за новой вспышки пандемии вводит запрет на проведение массовых публичных мероприятий и ограничения на работу предприятий общепита.

Турецкое издание Хюрриет пишет о том, что на днях Анкара распространила расширение существующих ограничений на все провинции страны. Медики не исключают, что рост заболеваний коронавирусом может быть связан с открытием Турции для туристов, в том числе, российских.