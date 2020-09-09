Страны Большой семерки осудили отравление Навального, назвав оппозиционного политика жертвой химической атаки

Страны Большой семерки осудили отравление Алексея Навального, назвав российского оппозиционного политика жертвой химической атаки.

Германия проинформировала остальных членов G7 о выводах немецких врачей и экспертов, согласно которым на Навального, который по-прежнему находится в Берлинской клинике «Шарите» в тяжелом состоянии, совершено покушение с применением нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Об этом говорится в совместном заявлении глав МИДов стран-участниц объединения, которое цитирует агентство Рейтер. Министры иностранных дел призвали Россию провести максимально быстрое и прозрачное расследование «ужасного нападения с отравлением» и наказать виновных, а также пообещали тщательно следить за тем, как Москва это исполнит. Подчеркивается, что нападение на лидера оппозиции — еще один удар по демократии и политическому плюрализму в России. Министры иностранных дел призвали Россию провести максимально быстрое и прозрачное расследование «ужасного нападения с отравлением» и наказать виновных, а также пообещали тщательно следить за тем, как Москва это исполнит. Отмечается, что это, в частности, нужно сделать, «учитывая обязательства России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия». Российский МИД в ответ на это вновь обвинил Германию в непредоставлении данных медицинского обследования Навального, включая информацию о результатах биохимических исследований. Глава МИДа Сергей Лавров назвал отношение немецких коллег к официальным запросам «неподобающим». В сообщении внешнеполитического ведомства также отмечается, что параллельно продолжаются безосновательные нападки на Россию, а развернутая «дезинформационная кампания» свидетельствует о «мобилизации санкционных настроений».

В Кремле, в свою очередь заявили, что расследование по Навальному может состояться после получения от Германии результатов анализов, свидетельствующих об отравлении.

Если Навальный действительно был отравлен веществом из группы «Новичок», то вероятно стоящие за этим люди ошиблись в расчетах. Такой яд трудно отследить при растворении в воде, но в организме человека он надолго оставляет следы, — сказал в эфире Эха один из разработчиков «Новичка», доктор химических наук Вил Мирзоянов.

Мирзоянов отметил, что «Новичок» в твердой форме, растворенный в жидкости, не так опасен для отравителя и окружающих.