Z Архив новостей новости
5 4 6 462
Эксклюзив Эха 14:07, 09 сентября 2020

Страны Большой семерки осудили отравление Навального, назвав оппозиционного политика жертвой химической атаки

Страны Большой семерки осудили отравление Алексея Навального, назвав российского оппозиционного политика жертвой химической атаки.

Германия проинформировала остальных членов G7 о выводах немецких врачей и экспертов, согласно которым на Навального, который по-прежнему находится в Берлинской клинике «Шарите» в тяжелом состоянии, совершено покушение с применением нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Об этом говорится в совместном заявлении глав МИДов стран-участниц объединения, которое цитирует агентство Рейтер. Министры иностранных дел призвали Россию провести максимально быстрое и прозрачное расследование «ужасного нападения с отравлением» и наказать виновных, а также пообещали тщательно следить за тем, как Москва это исполнит. Подчеркивается, что нападение на лидера оппозиции — еще один удар по демократии и политическому плюрализму в России. Министры иностранных дел призвали Россию провести максимально быстрое и прозрачное расследование «ужасного нападения с отравлением» и наказать виновных, а также пообещали тщательно следить за тем, как Москва это исполнит. Отмечается, что это, в частности, нужно сделать, «учитывая обязательства России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия». Российский МИД в ответ на это вновь обвинил Германию в непредоставлении данных медицинского обследования Навального, включая информацию о результатах биохимических исследований. Глава МИДа Сергей Лавров назвал отношение немецких коллег к официальным запросам «неподобающим». В сообщении внешнеполитического ведомства также отмечается, что параллельно продолжаются безосновательные нападки на Россию, а развернутая «дезинформационная кампания» свидетельствует о «мобилизации санкционных настроений».

В Кремле, в свою очередь заявили, что расследование по Навальному может состояться после получения от Германии результатов анализов, свидетельствующих об отравлении.

Если Навальный действительно был отравлен веществом из группы «Новичок», то вероятно стоящие за этим люди ошиблись в расчетах. Такой яд трудно отследить при растворении в воде, но в организме человека он надолго оставляет следы, — сказал в эфире Эха один из разработчиков «Новичка», доктор химических наук Вил Мирзоянов.

Мирзоянов отметил, что «Новичок» в твердой форме, растворенный в жидкости, не так опасен для отравителя и окружающих.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

EchoMSK

Рожденные 6 сентября Поздравить…

5 247 6 6175 06.09
Блоги

Правительство Германии: В анализах Алексея Навального есть следы яда «Новичок» Федеральное правительство ФРГ решительно осуждает эту атаку. Российское правительство должно объяснить этот инцидент…

5 378 6 76962 02.09
Новости

В Кремле сообщили, что Владимир Путин не полетит в Нью-Йорк на Генассамблею ООН из-за пандемии Поездка туда сейчас нежелательна, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков…

5 53 6 8898
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Всем очевидно: Берлин блефует О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой «Шарите», лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями…

5 411 6 47690 08.09
Блоги

Заявление МИД России о ситуации вокруг А.Навального Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А.Навального, а в мобилизации санкционных настроений…

5 164 6 21540 10:08
Блоги

+ Обращение Светланы Тихановской к россиянам Обращение Светланы Тихановской к россиянам Ни на каком этапе это не было борьбой с Россией. И, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное…

5 123 6 18738 09:32
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему рационально думать, что это дезинформация? Обвинение в использовании властями России яда Новичок для политического отравления связано с отравлением Скрипалей Новичком и жесткой антироссийской кампанией. По Скрипалям ничего не было доказано…

5 119 6 18595 07.09
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Почему Меркель не запретит «Северный поток 2»? Демократически избранному главе исполнительной власти невозможно с одного дня на другой хлопнуть кулаком по столу и запретить независимый негосударственный экономический проект…

5 93 6 14444 03.09
Блоги

+ Заявление Ангелы Меркель по состоянию Алексея Навального Заявление Ангелы Меркель по состоянию Алексея Навального Очевидно, что один из ведущих оппозиционных политиков был отравлен…

5 308 6 106490 02.09
Блоги

+ Большое интервью Лукашенко российским журналистам Большое интервью Лукашенко российским журналистам «Никакой дестабилизации в стране нет. И, знаете, если бы не внешний фактор, и этого бы не было»...

5 63 6 10082 11:47
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Отравленная репутация Полностью дискредитировавшее себя государство с отрицательной репутацией рано или поздно становится объектом для нападок, как справедливых, так и нет, эдаким всемирным козлом отпущения…

5 401 6 71189 04.09
Блоги

Светлана Алексиевич: Почему вы молчите? Мы все еще ваши братья Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица – это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ…

5 100 6 20588 11:41
Блоги

Видео дня

+ Белорусские СМИ показали перехваченный разговор Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным Белорусские СМИ показали перехваченный разговор Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным Один из собеседников говорит, что в случае с Навальным подтверждение отравления не так важно, потому что «на войне всякие методы хороши». Другой соглашается…

5 203 6 41846 04.09
8читать ;смотреть
Блоги

+ Беслан. Без слов Беслан. Без слов Спортзал школы №1...

5 113 6 23642 03.09
Блоги

Павел Чухрай кинорежиссер, сценарист

Стыдно и горько Омерзительно слышать ложь, которая звучит из российских государственных СМИ в отношении того, что на самом деле происходит в Беларуси…

5 27 6 5598 13:10
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Лаврову опять померещилось Противно, но вполне ожидаемо: оказывается, «ситуацию в Белоруссии пытаются дестабилизировать с территории Украины»...

5 101 6 43675 02.09

Популярное за неделю

Новости

Михаил Ефремов может остаться отбывать наказание в столичном СИЗО-5 после вступления приговора в силу Этого не исключает секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников…

5 6 6 269614
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Я думаю, что конечно Кремль уйдет в глухую абсолютно оборону, в абсолютное отрицалово, в абсолютное недоумение…

5 71 6 130389 02.09
#слушать 01:35:44 8читать ;смотреть $скачать 43.8 МБ
Голосование

Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
3310369 (Проголосовать…)

5 84 6 43702 04.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Россия, уходящая с Балкан навсегда Влиянию Москвы на Балканах (как его видят путинцы сегодня) окончательно придет конец. Строить политику со странами, имеющими с Россией исторически хорошие отношения (Болгария), но вошедшими в единую Европу, в Кремле не умеют…

5 138 6 262495 06.09
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ваша покорная слуга с самого начала говорила, что это убийство, пока не доказано обратное. И вопрос после заявления немцев закрыт. Это была попытка убийства…

5 81 6 110577 05.09
#слушать 49:59 8читать ;смотреть $скачать 29.1 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8731836
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4625007

Сегодня в эфире