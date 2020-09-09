В Белоруссии задержали, либо выдворили за границу всех членов президиума совета оппозиции, кроме Светланы Алексиевич

Сегодня стало известно о задержании Максима Знака. Кроме того, Мария Колесникова, связь с которой пропала два дня назад, нашлась в минском СИЗО. Об этом Эху рассказал пресс-секретарь штаба бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико, Глеб Германчук.

Тем временем, в квартиру Светланы Алексиевич, Нобелевскому лауреату по литературе, члену президиума Координационного совета, пытаются проникнуть неизвестные. Она призвала прессу приехать к ее дому и опубликовала заявление.

Несмотря на попытки неизвестных этим утром проникнуть в дом автора «Чернобыльской молитвы», Светлана Алексиевич заявляет, что не планирует покидать Белоруссию и координационный совет оппозиции продолжит функционировать и после задержания его членов. К минскому жилищу Светланы Алексиевич приходили неизвестные и настойчиво, по словам Нобелевского лауреата» — «профессионально», звонили в дверь. Алексиевич – последний из президиума координационного совета, кто не был задержан, арестован и тем или иным способом выдворен за пределы республики. По словам писательницы, ее крайне встревожили сегодняшние визитеры, а на протяжении последних недель она постоянно замечала за собой слежку. 26 августа Алексиевич допрашивали в качестве свидетеля в СК Белоруссии, но тогда она отказалась давать какие-либо показания. К дому Алексиевич к полудню приехали дипломаты и представители прессы, чтобы нести своего рода вахту наблюдения. В своем заявлении, которое опубликовано на сайте белорусского ПЭН-центра, она пишет: «Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстала страна». Деятельность совета она охарактеризовала как попытку к диалогу. После того, как у дома нобелиата стали собираться поддерживающие ее люди, Алексиевич дала комментарий журналистам.

В тексте сегодняшнего заявления Алексиевич подчеркнула, что режиму Лукашенко сегодня противостоит не улица, а народ и обратилась к интеллигенции с призывом прервать молчание в связи с действиями руководства Белоруссии.

Репрессии против представителей Координационного совета оппозиции не могут резко остановить протестное движение, поскольку оно достаточно самостоятельно, — такое мнение в интервью Эху высказал белорусский политолог Валерий Карбалевич.

О том, что никаких переговоров с оппозицией не будет, президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул, общаясь с российскими журналистами. Интервью было обнародовано сегодня.

В числе прочего Лукашенко отметил, что события, подобные белорусским, могут произойти и в России. Впрочем, в Кремле с этим не согласились – с соответствующим комментарием выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сегодня агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что Александр Лукашенко в следующий понедельник приедет на переговоры в Москву. В Кремле сказали, что пока рано говорить об этом.