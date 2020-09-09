Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в минском СИЗО. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Германчук.
«Отец Марии Колесниковой передал, что сейчас она находится в СИЗО номер 1 в Минске», — сказал он.
Г.Германчук добавил, что адвокат Марии Колесниковой выясняет информацию по задержанию подзащитной.
В понедельник соратники Марии Колесниковой сообщили, что ее похитили в Минске. Как стало известно позже, люди в масках доставили ее к границе с Украиной, М.Колесниковой пришлось порвать свой паспорт, чтобы ее не выдворили насильно из Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне заявил, что М.Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы.
Член президиума Координационного совета Белоруссии Колесникова находится в СИЗО – пресс-секретарь штаба Бабарико
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в минском СИЗО. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Германчук.