Член президиума Координационного совета Белоруссии Колесникова находится в СИЗО – пресс-секретарь штаба Бабарико

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в минском СИЗО. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Германчук.

«Отец Марии Колесниковой передал, что сейчас она находится в СИЗО номер 1 в Минске», — сказал он.

Г.Германчук добавил, что адвокат Марии Колесниковой выясняет информацию по задержанию подзащитной.

В понедельник соратники Марии Колесниковой сообщили, что ее похитили в Минске. Как стало известно позже, люди в масках доставили ее к границе с Украиной, М.Колесниковой пришлось порвать свой паспорт, чтобы ее не выдворили насильно из Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне заявил, что М.Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы.