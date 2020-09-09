Расследование по Навальному может состояться после получения от Германии результатов анализов – Песков

Расследование по Алексею Навальному может состояться после получения от Германии результатов анализов, свидетельствующих об отравлении. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы убеждены, что, если речь идет об отравлении, то, конечно, необходимо расследование. И, конечно же, если это отравление, то расследование будет. Собственно де-факто, определенные следственные действия уже выполняются, де-юре они называются доследственная проверка. В настоящий момент у наших врачей, специалистов, которые изучали пробы и анализы пациента, нету данных, подтверждающих отравление. Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время мы получим от наших германских коллег данные, которые позволили им делать вывод об отравлении. Это существенно поможет нам в установлении причин произошедшего», — сказал он.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа. Немецкие врачи, которые сейчас оказывают ему помощь, уверены, что российский политик был отравлен ядом из группы «Новичок».