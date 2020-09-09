Ослабление рубля является следствием нестабильности мировой экономической конъюнктуры – Песков

Ослабление рубля является следствием нестабильности мировой экономической конъюнктуры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

«Могу лишь сказать, без глубоко анализа, что определенная волатильность и раньше имела место, и чаще всего, практически всегда, рубль потом рос, подрастал обратно. Вы знаете, что мировая экономическая конъюнктура нестабильна, поэтому волатильность в различных секторах мировой экономики не может не оказывать какое-то влияние на нас. Но, еще раз повторяю, в целом, это никоим образом не влияет на макроэкономические показатели российской экономики, которая захеджирована от рисков благодаря экономической политике нашего правительства», — сказал он.

Д.Песков подчеркнул, что в Администрации президента ежедневно учитывают показатели рубля, «это тема для постоянной работы».