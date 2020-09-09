Совет по образовательным стандартам министерства просвещения исключил иностранный язык из числа обязательных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация в школах. В официальном сообщении говорится, что это решение было принято по итогам широких общественных обсуждений с участием многочисленных экспертов.
Ранее планировалось, что иностранный язык в обязательном порядке школьники будут сдавать с 2022 года.
Министерство просвещения исключило иностранный язык из числа обязательных предметов, по которым проводится ГИА
Совет по образовательным стандартам министерства просвещения исключил иностранный язык из числа обязательных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация в школах. В официальном сообщении говорится, что это решение было принято по итогам широких общественных обсуждений с участием многочисленных экспертов.