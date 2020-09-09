Зам.главы МИДа Рябков не исключает введения санкций США в отношении России из-за ситуации вокруг отравления Навального

Зам.главы МИДа Сергей Рябков не исключает введения американских санкций в отношении России из-за ситуации вокруг отравления Алексея Навального. В интервью агентству РИА Новости он сказал, что это не повод что-либо менять в позиции Москвы.

Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков повторил, что расследование в России будет возможно только в случае подтверждения отравления Навального.