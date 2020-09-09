Родственники одного из лидеров белорусской оппозиции Колесниковой сообщают о том, что она находится под арестом в СИЗО

Родственники одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой сообщают о том, что она находится под арестом в одном из минских СИЗО. Отец члена президиума Координационного совета оппозиции Александр Колесников в интервью интернет-изданию TUT.BY сказал, что ему позвонил следователь. При этом причины ареста официально не уточняются.
2020-09-09T13:32:19+03:00
2020-09-09T13:32:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 09 сентября 2020
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