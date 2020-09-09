Родственники одного из лидеров белорусской оппозиции Колесниковой сообщают о том, что она находится под арестом в СИЗО

Родственники одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой сообщают о том, что она находится под арестом в одном из минских СИЗО. Отец члена президиума Координационного совета оппозиции Александр Колесников в интервью интернет-изданию TUT.BY сказал, что ему позвонил следователь. При этом причины ареста официально не уточняются.