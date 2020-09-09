Путин примет решение и сообщит о собственной прививке против коронавируса, если посчитает необходимым – Песков

Президент Владимир Путин примет решение и сообщит о собственной прививке против коронавируса, если посчитает необходимым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

«Что касается прививки президента, то когда и если он посчитает это необходимым, он сам об этом сообщит», — сказал он.

Д,Песков подчеркнул, что президент РФ не единственный, кто не решился участвовать в Генассамблее ООН в связи с эпидемиологической ситуацией.

«Не только президент Путин не поедет в Нью-Йорк, а собственно практически никто сейчас не готов ехать в Нью-Йорк, и в этой связи председательствующая сторона приняла решение выстуаить с инициативой, чтобы главы государств и правительств записали свои выступления и выступления будут опубликованы на Генеральной ассамблее. Голос нашего президента будет также звучать на Генассамблее в этом году», — заключил он.