В редакции интернет-издания «МБХ Медиа» снова прошли обыски. Они связаны с делом 2004-го года.

Компания из десяти человек вышла Из небольшого двухэтажного дома, где располагается редакция. Все они носили маски, а один — темную балаклаву. Позже адвокат «Правозащиты открытки» Анри Цискаришвили, который был на обыске, пояснил Эху, что в этой толпе были оперативные сотрудники, следователи и понятые. По его словам, эти люди вели себя корректно, тщательно осмотрели помещение, выписали протокол и ушли.

Следователи сказали, что обыск прошёл в рамках дела ЮКОСа, возбужденном ещё в 2003-ем году. В последний раз таким же образом представители органов приходили в ту же редакцию и по этому же поводу ровно два месяца назад. Почему они посчитали необходимым вернуться, пока неизвестно.

Главный редактор «МБХ Медиа» Вероника Куцылло в интервью «Эху» отметила, что на этот раз следователи вели себя, будто не знали про предыдущий обыск. Она добавила, что сотрудники органов ничего из редакции не взяли, поскольку после их летних визитов техники внутри не осталось.

Также по это у делу ранее проходили обыски у муниципального депутата Юлии Галяминой и бывшего шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова. Приходили ли к ним домой сегодня — также ещё не известно