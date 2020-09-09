Центральная избирательная комиссия готова к провокациям на предстоящих выборах

На заседании ЦИК, председатель комиссии Элла Панфилова сказала, что провокации непременно будут. По ее словам, их готовят те, кто добивается дискредитации выборов. Также Памфилова отметила, что ее коллегам нужно быть максимально корректными и в первую очередь требовать от себя, прежде чем получить моральное право требовать от других. Вся информация о серьезных правонарушениях будет передаваться в правоохранительные органы. Единый день голосования в этом году растянется на три – с пятницы 11 до воскресенья 13 сентября. Выборы разных уровней пройдут во всех субъектах Федерации, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии. Мандаты депутатов и удостоверения обладателей выборных должностей получат 78 тысяч человек.



Трехдневный формат был опробован в ходе голосования по поправкам в конституцию России, которое прошло в июне этого года.