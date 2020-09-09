Родственникам удалось найти члена президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову, связь с которой пропала два дня назад. Ее отец Александр Колесников сообщил изданию TUT.BY, что дочь находится под арестом в минском СИЗО №1. Об этом семью уведомил руководитель следственной группы главного следственного управления.

На сегодняшний день в Белоруссии задержаны, либо выдворены за границу, все члены президиума Координационного совета оппозиции за исключением нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. Сегодня утром она сообщила, что к ней в квартиру пытаются проникнуть неизвестные.