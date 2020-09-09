Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции задержан во время выхода в эфир «Эха Москвы»

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции задержан во время выхода в эфир радиостанции «Эха Москвы».

Как сообщили сотрудники радиостанции, Максим Знак подтвердил свое участие в эфире и даже успел зайти в зум, после чего произнес: «похоже кто-то к нам пришел» и отключился. Затем М.Знак написал слово «маски», его телефон стал недоступен.

Позже в секретариате Координационного совета Белоруссии подтвердили, что люди в штатском и в масках увезли оппозиционера из штаба на микроавтобусе в неизвестном направлении. Очевидцам удалось сфотографировать людей в масках рядом с Максимом Знаком на парковке у штаба, а также несколько микроавтобусов с тонированными стеклами, один из которых не имел номеров. Причины задержания неизвестны. Сейчас дома у М.Знака планируется обыск. По данным интернет-издания TUT.BY, прессу не пускают в штаб, но в помещении находятся люди, которые, судя по всему, что-то ломают.

Максим Знак — один из двух членов президиума Координационного совета, который оставался на свободе в Белоруссии. Пять из семи человек либо задержаны, либо насильно вывезены за границу