Гидрометцентр предупредил о ночных заморозках в шести регионах России в ближайшие дни. Они ожидаются в Поволжье, Оренбургской области, Тюменской области, а также в Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях. Температура опустится до минус трех градусов, — рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что сезон заморозков в этом году начинается рано.

Тем временем, в столичном Метеобюро агентству РИА Новости сказали, что до конца недели в Москве может выпасть до 30% месячной нормы осадков. В выходные ожидается так называемое «Бабье лето» с температурой до плюс 20.