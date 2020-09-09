Власти Грузии из-за роста числа заразившихся коронавирусом, решили полностью запретить застолья с участием большого количества людей, в том числе свадьбы, поминки и юбилеи.

В правительстве уточнили, что запрет вступит в силу завтра. За нарушение организаторам застолья грозит штраф в 10 тысяч лари – это примерно 3250 долларов.