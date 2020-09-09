Суточный прирост числа зараженных коронавирусом в России стал максимальным с середины августа. Число смертельных случаев оказалось самым большим с начала прошлого месяца. Это следует из данных оперативного штаба, — отмечает агентство Интерфакс.

За последний день, по официальным данным, заболели 5218 человек. 142 скончались.