Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич осудила нападки на независимые белорусские СМИ. В обращении белорусской писательницы, члена президиума Координационного совета оппозиции республики говорится, что Белоруссия занимает 153-е из 180 мест во всемирном индексе свободы прессы, что власти давно установили контроль над телеканалами, ввели цензуру в СМИ и начали преследовать независимых журналистов. А на фоне протестов эти тенденции усилились.

Алексиевич на этот момент единственный член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, который не задержан или не выдворен за границу.

Писатель сообщила сегодня утром, что в ее квартиру пытаются проникнуть неизвестные. Она попросила прессу приехать к ее дому.