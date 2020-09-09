Концентрация вещества в организме после отравления позволяет определить «Новичок» спустя несколько дней – разработчик

Концентрация «Новичка» в организме после отравления позволяет определить вещество спустя несколько дней. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» один из разработчиков «Новичка», доктор химических наук Вил Мирзаянов.

«В организме человека это хранится очень долго. Опытным путем оценили: в тысячи раз медленнее разлагается. Поэтому расчет на то, — если рассчитывал кто, — что через несколько дней концентрация упадет до уровня, который невозможно определить современной техникой, оказался неправильным», — сказал он.

В.Мирзаянов отметил, что к Алексею Навальному могло быть применено вещество в твердой форме.

«В данном случае было использовано, скорей всего, вещество А-242 — это твердое состояние. У него практически пары есть, но концентрация совершенно ничтожна в воздухе. Если даже рядом поставить этот вещество, то вы не отравитесь через пары, если не будете контактировать — первое. Второе: нужно чрезвычайно малое количество по сравнению с тем, что было использовано в этом Солсбери.

Третье: Если нанесли пробу из раствора твердого вещества — нижнее белье или носки, — то материя, одежда не пропускает эти пары. Эта незначительная концентрация поглощается, и поэтому нет никакого отравления окружающей среды. Это было учтено теми, кто знал свойства вещества», — сказал он.