Для изготовления «Новичка» в отравляющих дозах необходима поддержка государства – разработчик

Для изготовления «Новичка» в отравляющих дозах необходима поддержка государства. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» один из разработчиков «Новичка», доктор химических наук Вил Мирзаянов.

«В гараже никогда никто не сделает. <...> Для таких атак на людей, персоналий, конечно, такой способ, такая концентрация не годится. Это монополия государства», — сказал он.

В.Мирзоянов также отметил, что к Алексею Навальному скорее всего был применен «Новичок» в твердой форме, растворенный в жидкости, так как в этом виде он не так опасен для отравителя и окружающих.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа. Немецкие врачи, которые сейчас оказывают ему помощь, уверены, что российский политик был отравлен ядом из группы «Новичок».