Чиновники Невского района Петербурга обязали учителей искать ЛГБТ-символику на страничках школьников

Власти требуют составлять на детей досье для отдела образования.

Классные руководители школ Невского района должны включить в досье на учеников, у которых на страничке найдут, к примеру, изображение радужного флага, домашний адрес ребёнка, характеристику и описание «выявленного материала». Об этом со ссылкой на скриншоты переписки учителей сообщает российская ЛГБТ-сеть. «Радио Свобода» уточняет, что задание проверять страницы школьников в соцсетях преподавателям дали ещё весной. В администрации Невского района пояснили, что отдел образования намерен передавать в полицию данные о нарушениях, которые обнаружат учителя. Чиновники и сами проверяли страницы учеников средних и старших классов, но лишь выборочно. Пока в результате этих проверок не составили ни одного протокола. Однако юристы ЛГБТ-сети отметили, что школы по закону не могут собирать данные о правонарушениях, а преподаватели не должны изучать соцсети учеников.

Этим летом радужный флаг подняли перед одной из петербургских школ. Администрация провела беседу со школьницей, которую сочли причастной к инциденту.