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12:03, 09 сентября 2020

В России за сутки скончались 142 человека с коронавирусом

Это максимальный показатель с начала августа.

Больше, чем сегодня ковид-смертей федеральный оперативный штаб последний раз фиксировал 4 августа. Тогда было 144 умерших. Накануне – 122, а днем ранее – всего 51. Лидирует по этой печальной статистике сейчас Санкт-Петербург, где за сутки скончались 22 пациента с COVID-19, это почти вдвое больше чем в Москве. Столицу догнала Свердловская область, где зарегистрировано 12 смертей.

Всего с начала пандемии летальность по стране превысила 18 тысяч – это 1,74% от всех заразившихся в России, число которых превысило 1 миллион 41 тысячу. Кстати, сегодня же отмечен и максимальный за последний месяц суточный показатель числа инфицированных – 5218. При этом, выздоровевших больше – свыше 6400, а с начала эпидемии выписаны почти 856, 5 тысяч пациентов.

Россия находится на 4-м месте в мире по числу зараженных и на 12-м по количеству официально зарегистрированных смертей.



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