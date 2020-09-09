Лукашенко утверждает, что аудиозапись разговора между «Варшавой» и «Берлином» является лишь частью пленки

Александр Лукашенко утверждает, что опубликованная ранее аудиозапись возможного разговора между «Варшавой» и «Берлином» является лишь частью всей перехваченной пленки. По словам действующего президента Белоруссии, полная запись диалога об отравлении Алексея Навального передана главе ФСБ Александру Бортникову.

Президент Белоруссии заявил, что разговор перехватила станция радиоэлектронной разведки близ границы Польши. О деталях так называемого радиоперехвата Лукашенко сообщил в ходе своей беседы с приехавшими в Минск журналистами государственных российских СМИ. По его словам, которые привел в эфире радио «Говорит Москва» главный редактор радиостанции Роман Бабаян, прежде был опубликован лишь «кусочек» разговора между о Навальном. При этом та часть разговора, которая попала в публичное поле раньше, по версии Лукашенко в переложении Бабаяна «это ерунда и цветочки» и в неопубликованной пока части записи есть информация, которую можно считать «ягодками». В Минске ранее заявили о том, что сделанная прежде запись перехвата якобы доказывает ложность информации об отравлении Навального. Подлинность диалога вызвала многочисленные сомнения, в Кремле заявили, что судить о его ценности не будут, а в МИД Польши и правительстве ФРГ опровергли сам факт подобного телефонного разговора между Варшавой и Берлином о ситуации с лидером российской оппозиции.

В опубликованной ранее записи якобы представитель польской стороны спрашивает собеседника, о том подтвердилось ли отравление Навального, на что другой участник разговора отвечает как о несущественном обстоятельстве.