Неизвестные пытаются проникнуть в квартиру Нобелевского лауреата, члена Координационного совета оппозиции Алексиевич

Неизвестные пытаются проникнуть в квартиру Нобелевского лауреата, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светланы Алексиевич. Как сообщает сайт Наша Нива, она попросила приехать к ее дому прессу. По данным РИА Новости, у здания уже собираются журналисты.

Сама Алексиевич выпустила обращение, в котором говорит, что у нее не осталось никого из друзей-единомышленников в президиуме Координационного совета — все они либо в тюрьме, либо, как выразилась Алексиевич, — «выброшены за границу».

Писатель добавила, что обращается к русской интеллигенции с вопросом о том, почему возникло молчание и слышны только редкие голоса в поддержку. Обращаясь к белорусскому народу Алексиевич сказала, что любит его и гордится.