Американская Киноакадемия представила новые требования для картин, претендующих на премию Оскар за «лучший фильм»

Американская Киноакадемия представила новые требования для картин, претендующих на премию Оскар в категории «лучший фильм». Теперь необходимо, чтобы, по меньшей мере, один из главных или ключевых второстепенных актеров имел азиатское, афро— или латиноамериканское происхождение. По меньшей мере, треть исполнителей второстепенных ролей должны быть женщинами, представителями не белого населения, представителями секс-меньшинств или людьми с особенностями физического или ментального развития.

Первая реакция на эти нововведения, скорее всего, будет негативной, но в итоге они могут пойти на пользу – сказал Эху кинокритик сайта Медуза, обозреватель Эсквайр Егор Москвитин.

Москвитин считает, что при правильном подходе к новым требованиям фильм может соответствовать предложенным стандартам без вмешательства драматургию.