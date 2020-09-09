В Великобритании из-за роста случаев заражения коронавирусом запретили собираться группами больше 6 человек, — сообщает ВВС. Это касается как помещений, в том числе, частных домов, так и собраний на открытом воздухе.

Запрет вступит в силу в ближайший понедельник. За нарушение грозит штраф от ста фунтов стерлингов за первое несоблюдение запрета, штраф для постоянных нарушителей составит 3200 фунтов.

Новые правила не распространяются на школы, офисы, а также свадьбы, похороны и спортивные мероприятия. Также под запрет не попадают встречи людей, которые живут вместе или являются членами одной семьи.