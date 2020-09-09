В России число скончавшихся за сутки пациентов с коронавирусом оказалось максимальным с начала августа. Умерли 142 человека. Число заболевших за последние сутки составило 5218 человек. Эта цифра больше, чем накануне.
2020-09-09T11:32:46+03:00
2020-09-09T11:32:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 09 сентября 2020
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