Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет на переговоры в Москву в понедельник 14 сентября, – сообщает источник агентства РИА Новости. Ранее визит белорусского лидера анонсировался Кремлем и пресс-службой Лукашенко, однако конкретная дата не называлась. И сейчас официального подтверждения по дате пока нет.
2020-09-09T11:32:37+03:00
2020-09-09T11:32:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 09 сентября 2020
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