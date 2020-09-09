Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет на переговоры в Москву в понедельник 14 сентября, – сообщает источник агентства РИА Новости. Ранее визит белорусского лидера анонсировался Кремлем и пресс-службой Лукашенко, однако конкретная дата не называлась. И сейчас официального подтверждения по дате пока нет.