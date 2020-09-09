Неизвестные пытаются попасть в квартиру Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич

Неизвестные пытаются попасть в квартиру Нобелевского лауреата, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светланы Алексиевич. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на белорусское «Еврорадио».

В сообщении отмечается, что Светлана Алексиевич попросила, чтобы к ней приехала пресса. На этот момент Светлана Алексиевич остается единственным членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции, который сейчас на свободе. Остальные либо задержаны, либо их вынудили покинуть страну. Так сегодня утром стало известно о задержании члена президиума Максима Знака. В Координационном совете говорят, что это связано с делом о призывах к захвату власти.