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Эксклюзив Эха 11:14, 09 сентября 2020

Обыски у кандидатов, поддержанных «Открытой Россией», никак не повлияют на выборы 13 сентября – координатор движения

Обыски у кандидатов, поддержанных «Открытой Россией», никак не повлияют на выборы 13 сентября. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор движения «Отрытая Россия» Татьяна Усманова.
«Эти обыски никак не влияют на избирательный процесс. Кандидаты уже в бюллетенях, досрочное голосование уже идет, за 500 человек, которые выдвигаются при нашей поддержке, придут голосовать. Сегодня 9 сентября уже невозможно снять кандидатов», — сказала она.
Т.Усманова подчеркнула, что обыски одновременно проходят в 14 местах в трех регионах России. Силовики пришли в московский офис «Открытой России», к сотрудникам и кандидатам проекта «Объединенные демократы», а также в редакцию издания «МБХ Медиа». Формально это связано с делом ЮКОСа 2003 года, однако, как отметила Т.Усманова, многие из тех, у кого сейчас проходят обыски, не могли иметь отношения к ЮКОСу в силу юного возраста.



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