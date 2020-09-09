Двое фигурантов уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей дали признательные показания и заключили так называемую сделку со следствием.

Менеджер и юрист компании «Росюрконсалтинг» Валентина Чернышова и Роман Емашев еще в августе подали ходатайство следователю о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Следственный комитет постановление утвердил и направил в Генпрокуратуру. Об этом сегодня сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы обвиняемых. Они, по его словам, полностью признают свою вину, обязуются содействовать следствию, изобличить соучастников, сообщить об их роли и других обстоятельствах деятельности по организации торговли несовершеннолетними. По мнению защиты, Чернышову и Емашева пойти на такой шаг побудило предложение по изменению меры пресечения и «разъяснение существующей практики отсутствия оправдательных приговоров». При заключении сделки наказание не может превышать половины максимального срока по вменяемой статье, то есть в данном случае не больше 7,5 лет. Дело было возбуждено после того как в июне в московской квартире были найдены пятеро младенцев от суррогатных матерей, предназначенных для вывоза за границу.

Сейчас семь фигурантов дела находятся в СИЗО, один заключен под домашний арест, еще один объявлен в федеральный розыск. Сегодня и завтра Басманный суд рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения в виде ареста всем обвиняемым.