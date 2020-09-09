Британские специалисты, по данным журнала Stat, приостановили третий этап испытаний вакцины от коронавируса

Британские специалисты, по данным медицинского журнала Stat, приостановили третий этап испытаний вакцины от коронавируса. Официально эту информацию еще не комментировали.

У одного из пациентов, на котором британско-шведская компания AstraZeneca тестировала свою вакцину, проявился некий побочный эффект. Об этом представитель организации сказал американскому журналу Stat. Он отметил, что в связи с этим тестовая вакцинация приостановлена, но других подробностей не сообщил. В свою очередь источники издания уточнили, что речь идёт о человеке, который живёт в Великобритании. По их данным, что он участвовал во второй или третьей стадии испытаний.

AstraZeneca — это одна из трёх компаний, которым Соединённые Штаты выделили деньги на разработку вакцины от коронавируса. Она получила на это более миллиарда долларов.

Ранее AstraZeneca подписала соглашение о сотрудничестве с российской компанией «Р-Фарм». Они планируют совместно выпускать новую вакцину, если она успешно пройдет все клинические испытания.

Британско-шведская компания разрабатывает вакцину совместно с Оксфордским университетом. Она взяла на себя обязательства по поставке более двух миллиардов доз.